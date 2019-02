In den vergangenen Jahren ist an beinahe allen Ecken und Enden ein Sanierungsstau entstanden. Das fängt bei den Fahrzeugen und Gerätehäusern an und endet bei der Internetseite für die so wichtige Öffentlichkeitsarbeit. Letztere wurde jetzt wieder ertüchtigt, von unzähligen Viren und Hackerangriffen befreit.

In den kommenden zehn Jahren, davon geht die Wehrführung im Rahmen der Jahreshauptversammlung aus, werden wohl alle vier Gerätehäuser aufwendig auf den neuesten Stand, voraussichtlich neu gebaut, werden müssen. Dabei geht es nicht nur um Schimmel, zu wenig Platz und zu kleine Toreinfahren für die Fahrzeuge, sondern auch um anderenorts längst zum Standard gehörende Installationen wie eine Schwarz-Weiß-Trennung, die dafür sorgen soll, dass die Ehrenamtlichen keine Schadstoffe von der Einsatzstelle bis zurück ins eigene Schlafzimmer schleppen. Derzeit stammen drei der Häuser aus den Jahren 1965 und 1966. Bei der Neukonzeptionierung geht es auch um eine Neuausrichtung, so soll unter anderem eine Wache zentraler Logistikstandort werden.

Parallel dazu werden auch die Fahrzeuge entsprechend eines bereits seit fast zehn Jahren bestehenden Konzepts sukzessive ausgetauscht. Der Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für Ledde folgt ein Mannschaftstransportfahrzeug für Leeden, in Brochterbeck könnte nach Willen der Wehrführung schon bald ein altes Löschfahrzeug (LF 8) durch ein modernes (LF-Logistik) ersetzt werden, das bei größeren Einsätzen Verbrauchsmaterial mitführt.

Einziger Haken: das Geld. Denn das fehlt der ländlichen Flächenkommune. Bürgermeister Stefan Streit hat deshalb bereits beim Land um Hilfen gebeten, ist damit jedoch kläglich gescheitert. Streit: „Ich bin sehr enttäuscht von der alten wie von der neuen Landesregierung.“ Sein Problem: Das Land konzentriert sich hauptsächlich auf den Katastrophenschutz und Bildungsmaßnahmen für Feuerwehrleute. Zusätzlich gibt es für jede Kommune eine jährliche Feuerschutzpauschale. Doch die falle für Tecklenburg seit beinahe 20 Jahren unverändert mager aus: rund 41 000 Euro. Berechnungsgrundlage: Fläche und Einwohnerzahl.

Ein Vergleich: Ein Mittelzentrum wie Emsdetten mit gerade einmal zwei Quadratkilometern mehr Fläche aber viermal so vielen Einwohnern erhält bei solider Haushaltslage und einer stets top ausgestatteten Feuerwehr jährlich mehr als 72 000 Euro. Streit findet so etwas ungerecht, fühlt sich im Stich gelassen. Er fordert deshalb ein Konjunkturpaket für Feuerwehren.

Das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz in NRW, kurz BHKG, das vor geraumer Zeit in Kraft getreten ist und das frühere FSHG (Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz) abgelöst hat, wird an einer Stelle besonders deutlich, wie auch Kreisbrandmeister Ralph Raphael Meier in Tecklenburg erklärte: Die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans sei nicht nur Pflicht, sondern die Defizite, die darin festgestellt würden, müssten innerhalb von fünf Jahren, dann folge die Fortschreibung, zwingend behoben sein. Doch davon sei die hiesige Wehr noch weit entfernt, denn ein aktueller Bedarfsplan sei derzeit nur in Planung beziehungsweise in Vorbereitung.