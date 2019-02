Im Moonwalk über die Freilichtbühne

Tecklenburg -

Die Show „Michael Jackson Forever“ zelebriert das einzigartige Phänomen und die Legende des Superstars. Er ist bis heute der unangefochtene King of Pop und der erfolgreichste Entertainer der Geschichte, der mehr als stilprägend für eine ganze Generation wurde. Bald sind sie wieder zu hören, seine größten Hits von „Billie Jean“ bis „Heal the World“. Und zu sehen ist sein einzigartiger Tanzstil mit dem Moonwalk: Das Open Air Sommerfinale auf der Freilichtbühne am Sonntag, 15. September, steht ganz im Zeichen der Tribute-Show „Michael Jackson Forever“ (Beginn 18.30 Uhr).