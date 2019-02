Schönheitskur für den Burgberg

Jüngst gab es eine Zusammenkunft von Vertretern der Kreisverwaltung, der Stadt, der Bühne und weiterer Tecklenburger, die an einer Neugestaltung des Burgbergs Interesse haben. Es soll ein Konzept entwickelt werden – unter anderem auch, um Städtebaufördermittel zu erhalten, heißt es auf Anfrage dieser Zeitung beim Kreis. Das Konzept solle zudem in das Leader-Programm aufgenommen werden. Und es steht nach Auskunft des Kreises ein Gespräch mit der Bezirkregierung an. Darin soll es um Fördermittel aus dem Programm „Zukunft Stadtgrün“ gehen. Dessen Ziel ist die Steigerung der Attraktivität von Städten mit Parkanlagen, Grün- und Wasserflächen und anderen Begrünungsformen.

Im ersten Schritt werde der Burgberg komplett vermessen, kündigt die Verwaltung in Steinfurt an. Am 19. März tagt außerdem der Ausschuss für Verkehr, Wirtschaft, Bauen, Energie, Tourismus und Demografie des Kreises. Dort würden weitere Schritte festgelegt.

Es gehe um eine generelle Aufwertung des Burgbergs, erläutert Bürgermeister Stefan Streit . Wegeverbesserung, Sichtachsen und das bereits in Arbeit befindliche Beleuchtungskonzept gehörten dazu. Mit einbezogen werde auch die Rasenfläche des zweiten Burghofs, der in der Saison der Freilichtbühne als Parkfläche genutzt wird. Auch der Autoverkehr direkt zur Bühne sei ein Thema, berichtet Streit. Eine Komplett-Sperrung der Zufahrt sei nicht möglich. Zulieferverkehr müsse ebenso erlaubt bleiben wie die Anfahrt gehandicapter Personen, für die es direkt an der Bühne Parkplätze gibt. Letztendlich müsse der Verkehr so geregelt werden, dass er nicht störend sei.

Derzeit gehe es um eine Sammlung von Ideen, führt der Bürgermeister aus. Entstehen solle ein Gesamtkonzept rund um die Burg, um das komplette Ensemble aufzuwerten. Das Ganze solle zu einem Leader-Projekt des Kreises werden, der auch die Federführung übernehmen wolle. Kostenlos bekommt die Stadt die Umgestaltung aber nicht. „Bis zu 65 Prozent der Kosten können eventuell gefördert werden“, rechnet Streit vor. Für den Rest muss in den städtischen Geldbeutel gegriffen werden.