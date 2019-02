Vertauschte Koffer, Ameisen und Amore

Thema ist die schönste Zeit des Jahres: der Urlaub. Im Hotel Amore Mio freut man sich auf die deutschen Touristen. Angelo (Sebastian Esfeld) und seine Mama Teresa (Annette Reiffenschneider) kümmern sich rührend um ihre Gäste. Hier werden sämtliche Klischees bedient: vom gut aussehenden Kellner, der sich um die weiblichen Gäste intensiv bemüht, bis hin zur impulsiven Hotelchefin Teresa, die ihren Sohn immer wieder zur Arbeit antreiben muss.

Bärbel (gespielt von Petra Didden ) und Hilde (Monika Esfeld) verbringen seit langer Zeit mal wieder einen gemeinsamen Urlaub. Während Bärbel auf der Suche nach einem neuen Flirt ist, ist Hilde total verbohrt in ihren Ansichten rund um den Urlaub. Sie ist der absolute Sparfuchs und versucht, den Urlaub so billig zu halten wie nur möglich. Schon den Weg vom Bahnhof zum Hotel tritt sie tapfer zu Fuß an, um Geld für das Taxi zu sparen. Außerdem hatte ihr zu Hause gebliebener Ehegatte ihr gesagt, dass alle Italiener einen übers Ohr hauen. In diesem Glauben packt sie dann gleich auch in einen ihrer Koffer den gesamten Wasservorrat für den Urlaub ein.

Mit schwerem Gepäck rollt sie fix und fertig im Hotel an. Dort angekommen stellt sie fest, dass sie im Zug einen ihrer Koffer vertauscht hat. Der fürsorgliche Angelo bekommt mit Geschick und gutem Gehör das fremde Gepäckstück auf.

Und dann gibt es noch Familie Möller , die mit dem „geliebten“ Schwiegervater Oskar (Peter Esfeld) anreist. Renate Möller (Sarah Lapatke) hätte ihn am liebsten zu Hause gelassen, auch ihren Mann Hans-Jochen (Pascal Lapatke) empfindet sie als Strafe Gottes. Hinzu kommt, dass sie eine Ameisenphobie hat. Leider gibt es im Hotel Amore Mio aber eine schreckliche Ameisenplage.

Im Lauf der Zeit taucht dann der wahre Besitzer des Koffers von Hilde auf, Ritchi, gespielt von Sebastian Kuhlage, mit seiner Begleitung Chantal (Christin Seidel). Die will jeden Tag zum Friseur und zum Shoppen. Vom Lago Maggiore hat sie noch nie etwas gehört. „Ist das etwas zu essen?“

Es geht turbulent zu in dem Stück, und die Zuschauer dürfen sich auf zweieinhalb Stunden Training für ihre Lachmuskeln freuen. Wie immer wird das Stück in hochdeutscher Sprache gespielt, aber diesmal mit italienischer Färbung.