Auf direktem Weg ans Ziel

Als Einwohner Tecklenburgs frage er sich schon lange, warum es in Tecklenburg solch eine Verbindung nicht mehr gebe. Viele Bewohner des Städtchens würden regelmäßig nach Osnabrück und Münster pendeln. Touristisch würde solch eine Busverbindung vermutlich in den Sommermonaten eine größere Verkehrsentlastung mit sich bringen als jeder Parkplatz am Rande der Stadt, vermutet Bosse .

Die Kraftomnibuslinie Münster-Osnabrück stelle eine seit langer Zeit gewünschte Ergänzung der Schienenverbindung zwischen Münster und Osnabrück dar, hieß es 1953 in der Heimatzeitung. Insbesondere würden die abseits der Schiene gelegenen Orte besser mit den beiden Großstädten verbunden als bisher. „Vor allem Ladbergen, Lengerich, Lotte sowie dazwischen liegende Siedlungen erhalten jetzt eine Direktverbindung mit der Kreisstadt Tecklenburg“, hieß es weiter in dem Bericht.

Auch der Tourismus war damals im Blick. Es dürfe nicht unerwähnt bleiben, dass Münster und Osnabrück nun täglich gute Verbindungen mit dem beliebten Ausflugsziel Tecklenburg erhalten würden.

Zur Premieren-Fahrt hatte damals Reichsbahnrat Dr. Wesemann zahlreiche Gäste willkommen geheißen und darauf hingewiesen, dass es zahlreicher Verhandlungen bedurft habe, um diese Verkehrsverbindung Wirklichkeit werden zu lassen. Zunächst nur werktags sollten die Busse dann ab Mai auch an Sonntagen fahren, um insbesondere den Ausflugsverkehr von Münster und Osnabrück nach Tecklenburg – unter Berücksichtigung der Freilichtspiele – zu fördern. Der Fahrpreis betrug sechs Pfennig pro Kilometer.

Der Leiter des Verkehrs- und Werbeamtes des Kreises, Diplom-Volkswirt Meyer, nutzte die Eröffnung der Strecke, um die Bemühungen des Kreises hervorzuheben, „das Tecklenburger Land, die Bergwaldinsel in der norddeutschen Tiefebene, dem Fremdenverkehr zu erschließen“. Er wies laut Zeitungsbericht darauf hin, „dass das Tecklenburger Land gerade für Eintagsfahrten für maßgebliche deutsche Gebiete, vor allem für das Industriegebiet, aber auch für das benachbarte Holland außerordentlich günstig gelegen sei“.

Der Artikel schließt mit guten Wünschen: „In den Mittagsstunden trat man in zwei modernen Reiseomnibussen die Rückfahrt nach Osnabrück beziehungsweise Münster an. Am Montag wird der normale Fahrbetrieb aufgenommen und auch die Heimatzeitung des Tecklenburger Landes wünscht dem Vorhaben ein herzliches Glück auf.“