Zur Jahreshauptversammlung begrüßte die erste Vorsitzende Carola Kugler die Mitglieder des evangelischen Kirchenchors traditionell in der Gaststätte Antrup, um Rückschau zu halten und in das neue Chorjahr zu starten. Sie freute sich über die gute Resonanz der Chormitglieder bei den Proben und Terminen im vergangenen Jahr. Chorleiterin Katja Rothfuss konnte das nur bestätigen. Mit vier neuen Mitgliedern stehen insgesamt 34 Sänger und Sängerinnen bei den Gottesdiensten zur Verfügung, heißt es in einem Bericht des Chors.

Schriftführerin Ingrid Mieth erinnerte an die verschiedenen Aktivitäten und Höhepunkte im vergangenen Jahr. Es werden immer wieder neue Lieder einstudiert, so dass der Chor über ein großes Repertoire verfügt.

Die Kassiererin erläuterte die Kassenlage, die ein sehr gutes Polster aufwies. Bei den Neuwahlen erklärten sich alle bereit, weitere zwei Jahre im Amt zu bleiben, so dass der gesamte Vorstand entlastet werden konnte. Als Notenwart wurde Hans-Ulrich Kriege dazu gewonnen, der jetzt gemeinsam mit Helmut Gosejohann für die Noten verantwortlich ist.

Fast bei allen Chorproben, nämlich 30 Mal, waren Anneliese Beck, Bärbel Egbert und Gudrun Bovenschulte dabei. Die Jubilare, die dem Chor schon lange treu sind, wurden besonders geehrt. Anne Goerke gehört dem Kirchenchor schon seit 60 Jahren an, Andrea Bovenschulte und Carola Kugler sind 30 Jahre dabei und Gundel Stahlschmid singt seit zehn Jahren mit.

Ein Grünkohlessen war der leckere Abschluss des Abends. Neue Sänger und Sängerinnen sind in allen Stimmlagen willkommen.