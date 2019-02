Rainer Budke mit Orden belohnt

Pünktlich um 19.11 Uhr hatte der erste Vorsitzende der Fastnacht Oberdorf, Manfred Roeßmann , das närrische Treiben im Landgasthaus Bocketal unter dem Motto „Märchenwelt“ eröffnet. 66 Närrinnen und Narren waren bunt kostümiert und in bester Feierlaune der Einladung gefolgt. Festausschussmitglied Volker Schwakenberg führte durch das Abendprogramm.

Zunächst trat „Der Schlawiner“ alias Andreas Hille in die Bütt und plauderte humorvoll über seinen Alltag mit seinem Dornröschen. Daran anknüpfend übernahm „Der Dorfchronist“ alias Andreas Voß das Rednerpult, erinnerte mit viel Witz in Versform an das Dorfgeschehen der vergangenen Jahre und endete mit aktuellen Themen wie der bekannten 5G-Milchkanne.

Im Brochterbeck Oberdorf geht es rund 1/32 Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Viel zu lachen gab es für die bunt kostümierte Narrenschar. Foto: Heinrich Weßling

Der nonverbale Sketch der Nachbarschaft Up de Woete unter dem Motte „De ollen Lüe“ ließ kein Auge trocken. Ohne ein Wort und mit viel Charme präsentierten sie den Alltag als „olle Lüe“. „Rico aus Grimma“ alias Michael Grgic sächselte im besten Akzent und sorgte damit für feinste Unterhaltung. Er übernahm auch die Preisverleihung für die beste Kostümierung.

Bürgermeister Stefan Streit bewies sein Talent als Entertainer. Mit eigens komponierten Liedparodien begeisterte er sein Publikum und lud spätestens beim Brochterbeck-Lied zum Mitschunkeln und Mitsingen ein.