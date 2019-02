In den Carports erklingt Musik

In den Jahren zuvor hatten sich über 20 Gruppen angemeldet mit insgesamt zwischen 250 und 280 Beteiligten. Die Anmeldefrist für Musikgruppen läuft demnächst ab. Sollten sich noch Gruppen anmelden wollen, finden sie alle Infos dazu auf der Homepage der Interessengemeinschaft unter Ledde.de.

Als Höhepunkt und gemeinsamen Abschluss für den Abend hat die Interessengemeinschaft für dieses Jahr die Gruppe „Stainless“ gewonnen. Sie wird ab 18.15 Uhr für alle Besucher, Teilnehmer und Anwohner ein Open-Air-Konzert auf dem Wendehammer Dinkelkamp geben. Die vier Musiker aus den Weiten des Tecklenburger Landes bestechen durch ihre Vielseitigkeit und ein abwechslungsreiches Repertoire. Sie spielen Hits erfolgreicher Bands wie The Police, Genesis, Mike And The Mechanics, Robbie Williams, Barclay James Harvest und BAP und begeistern damit ihre Zuhörer. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.