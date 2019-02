Frische Milch aus dem Zapfhahn

An dem Milchautomaten, der gut geschützt in einem Holzpavillon gleich neben der Dielentür steht, können die Kunden der Höwelers rund um die Uhr Milch zapfen. Hierfür stellen sie eine Ein-Liter-Glasflasche unter den „Zapfhahn“, werfen Geld in den Schlitz und drücken auf den Startknopf. Heraus fließt Rohmilch. Unbehandelt und daher auch nur zwei bis drei Tage haltbar. Mit einem natürlichen Fettgehalt von zurzeit 4,2 Prozent und damit „sehr vollmundig im Geschmack“, beschreibt Doris Höweler das landwirtschaftliche Erzeugnis, auf dessen Oberfläche sich Sahne absetzen würde, wenn es nur eine Weile still steht. Um dies zu verhindern, befindet sich im Innern der Maschine ein Rührstab, der sich alle halbe Stunde für jeweils drei Minuten in Gang setzt.

Der Fettgehalt, erläutert Landwirt Hermann Höweler , variiere im Lauf eines Jahres. In einem heißen, trockenen Sommer etwa sinke die Leistungsfähigkeit eines Tieres, mithin könne der Wert auch schon einmal auf 3,8 Prozent sinken.

Derzeit scheint es dem lieben Milchvieh besonders gut zu gehen. Schon seit einigen Tagen – und damit so früh im Jahr wie noch nie – öffnet Hermann Höweler für die Tiere tagsüber das Tor zur Weide. „Das gab es wirklich noch nie, dass wir die Kühe schon im Februar aus den Stall gelassen haben“, betont der 56-Jährige. Bei den ersten Sonnenstrahlen hätten sie aber bereits begonnen, mit den Hufen zu scharren. Für gewöhnlich, erzählt der Bauer, ende die Winterpause im April.

Seit Oktober 2017 ist der 45-Hektar-Hof zertifizierter Bioland-Betrieb. Mehr als ein Jahr habe die Umstellung gedauert, berichtet Hermann Höweler. Eine vor allem finanziell schwierige Zeit, weil die strengen Kriterien bereits erfüllt werden mussten, der Landwirt die Milch aber noch nicht zu den teureren Bioland-Preisen vermarkten konnte.

Die Entscheidung, auf Bio umzustellen, fiel in einer Zeit, als der Milchpreis zwischen 20 und 25 Cent pro Liter gerutscht war. „Da war uns klar, dass wir handeln mussten“, sagt Doris Höweler. Seit mehr als zwei Jahren verzichtet ihr Mann bei der Bewirtschaftung der Flächen auf von Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel.

Die Kühe hatten auch schon zuvor Auslauf auf der Weide. Anders als früher können sie sich jetzt aber in ihren Ställen auf einer dicken Schicht Stroh ausbreiten. Zusammen mit zwei Höfen aus Ledde, die ebenfalls auf Bioland umstellten, schafften die Höwelers unter anderem zur Unkrautbekämpfung mechanische Striegel- und Hackengeräte an. „Wir hatten hohe Investitionskosten. Auch für Betriebsmittel geben wir doppelt so viel aus wie vor der Umstellung. Zugleich hat sich der Ernteertrag halbiert. Auch die Kühe geben jetzt weniger Milch. Nur die Ausgaben für den Tierarzt sind deutlich gesunken“, berichtet der Landwirt. Für einen Liter Bioland-Milch bezahle ihm die Molkerei jetzt allerdings auch rund doppelt so viel wie bei konventioneller Erzeugung, ergänzt der Vater von zwei Söhnen.

Die Höwelers hoffen nun, dass immer mehr Kunden ihren Milchautomaten ansteuern und damit ihre Direktvermarktung Fahrt aufnimmt. Fast so wie früher, als der Vater von Hermann Höweler mit Pferd und Wagen durchs Dorf kutschierte und so die Milch bis vor die Haustür lieferte.