Unter anderem mit einem Hubschrauber sucht die Polizei am Donnerstag nach einer 79 Jahre alten Frau aus Bremen. Die Senioren sei des öfteren in einer Pension zu Gast gewesen und habe von dort aus Ausflüge unternommen. Das erklärt auf Nachfrage dieser Zeitung Reiner Schöttler , Pressesprecher der Kreispolizeibehörde. Angehörige der 79-Jährigen hätten sich bei der Polizei gemeldet, weil diese nicht zum angekündigten Termin wieder in der Hansestadt eingetroffen sei.

Die Seniorin sei körperlich fit und habe von Tecklenburg aus bei ihren Aufenthalten nicht zur zu Fuß, sondern auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxen Ausflüge unternommen.

Aus der Pension sei die Frau offenbar abgereist, da sie davon gesprochen habe, mit dem Zug über Osnabrück nach Bremen fahren zu wollen, ergänzt Reiner Schöttler.

Am Nachmittag Aufatmen: Die Seniorin ist in Bremen aufgetaucht, berichtet der Pressesprecher. Auf welchem Weg sie dorthin gelangte, blieb offen.