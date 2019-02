Kassenführer Stefan Horstschräer berichtete über einen soliden Kontostand, so dass der Vorstand durch die Teggel-Gemeinschaft entlastet wurde. Manfred Ertelt gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Im September gibt es wieder ein großes Sommerfest. Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder. Zwei Neuaufnahmen gab es, womit sich die Fastnachtsgemeinschaft für die Zukunft gut aufgestellt sieht.

Bürgermeister Stefan Streit berichtete über aktuelle Entwicklungen und geplante Veränderungen in Brochterbeck. Erstmalig besuchte auch eine Frau die Teggel-Gemeinschaft. Silke Wellmeier vom Verein „Bürgerradweg Brochterbeck Dörenthe“ warb um Unterstützung für die Umsetzung des Projektes.

Anschließend startete das eigentliche Teggeln. Dabei wurden die Neuanschaffungen und Veränderungen der einzelnen Mitglieder aufgezählt und diese mit einem Obolus für den Verein verrechnet. Die Männer hatten sichtlich ihren Spaß an den zahlreichen Diskussionen mit den mehr oder weniger spendablen Mitgliedern.

Die Kinder des Vereins waren den ganzen Nachmittag in der Nachbarschaft unterwegs, um Süßigkeiten in den Häusern zu sammeln. Abschließend kamen sie mit verkleidet in die Gaststätte Heukamp und sangen das traditionelle Fastnachtslied.