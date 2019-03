Premiere für die Arche-Wohngemeinschaft Tecklenburg: Rosenmontag nimmt sie zum ersten Mal mit einem Wagen am Karnevalsumzug in Ladbergen teil. Ein halbes Jahr lang wurde beraten, geplant und gewerkelt. Immer mehr kreative Ideen machten die Umsetzung aufwendiger als zunächst vermutet. Dabei ging es darum, das Logo der Gemeinschaft aufzugreifen, in der Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenleben: gemeinsam in einem Boot. Es vermittelt einen Bezug zur Arche, zu einer inklusiven Offenheit und Freude am Karneval als Weg zum Verständnis füreinander bei aller Unterschiedlichkeit und Einschränkungen. Nun freut sich die Gemeinschaft auf den Umzug.