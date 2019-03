Fünf Jahre lang haben sie die Hauptschule in Tecklenburg besucht. Und dann, ein Jahr vor ihrem Abschluss, ist plötzlich kein Platz mehr für sie. Die neue Gesamtschule beansprucht Klassenräume – die Zehntklässler werden ausgegliedert.

Seit Anfang des Schuljahres 2018/2019 sind sie in Lengerich in der Bodelschwingh-Realschule untergebracht. Eine Fehlentscheidung, finden CDU , Grüne und FDP und haben in der jüngsten Sitzung des Stadtrates einen entsprechenden Antrag eingebracht (wir berichteten). Wie es nun weitergeht, ob die Schüler zurückgeholt werden können, Container aufgestellt werden oder zumindest für die folgenden Zehner-Klassen eine andere Lösung gefunden wird – damit befasst sich am Donnerstag, 7. März, der Schulausschuss ab 17 Uhr im Kulturhaus.

Einen Beschlussvorschlag seitens der Verwaltung gibt es nicht. In der Sitzungsvorlage wird auch nicht darauf eingegangen, ob die Pavillons, die an der Grundschule in Ledde stehen und bis zum Sommer vom Kindergarten genutzt werden, als Klassenräume auf dem Gelände der Hauptschule aufgestellt werden könnten. Eine entsprechende Prüfung hatten CDU, Grüne und FDP gefordert. Außerdem sollte die Verwaltung ermitteln, ob Räume der Gesamtschule von der Hauptschule mitgenutzt werden können. Auch dazu macht sie keine Aussage.

Sie verweist auf die aktuelle Situation. Danach wurden der Hauptschule an der Lengericher Realschule vier Klassenräume, ein Verwaltungsraum und ein Büro für den Schulsozialarbeiter zur Verfügung gestellt. Fachräume, Lehrerzimmer und die Allgemeinflächen können gemeinsam genutzt werden. Verschiedene Maßnahmen seien umgesetzt worden, um die Räume angemessen zu gestalten und einzurichten.

Großteil kommt aus Lengerich Der zehnte Jahrgang der Hauptschule besteht derzeit aus 93 Schülern. Davon kommen 38 aus Lengerich, 21 aus Tecklenburg, 19 aus Lienen und acht aus Ladbergen. Drei Schüler wohnen in Westerkappeln, zwei in Ibbenbüren und jeweils einer in Saerbeck und Greven.Dem neunten Jahrgang gehören aktuell 94 Schüler an (59 kommen aus Lengerich, jeweils zehn aus Tecklenburg und Ladbergen, acht aus Lienen, drei aus Saerbeck und jeweils zwei aus Greven und Ibbenbüren). ...

Der Verwaltung seien bis heute keine gravierenden Mängel mitgeteilt worden, die sich auf den baulichen Zustand des Schulgebäudes oder die Ausstattung der Klassenräume beziehen, heißt es in der Sitzungsvorlage. „Ferner ist anzumerken, dass – soweit der Verwaltung bekannt – auch von Seiten der Eltern bis heute keine konkreten Beschwerden oder Ähnliches hinsichtlich der vorübergehenden Auslagerung am Standort Lengerich vorgetragen wurden. Dieses gilt auch für Beschwerden in Bezug auf die Unterrichtsqualität oder die Lehrerversorgung, soweit Lehrer vorübergehend zu vertreten sind.“