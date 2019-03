Kirchenchor Heilig Kreuz, so lautet der gemeinsame Name der ehemaligen Kirchenchöre St. Peter und Paul Brochterbeck und Laudatechor St. Johannes Bosco Ibbenbüren. Da der Name Heilig Kreuz im Verlauf dieses Jahres durch die Fusion wegfallen wird, beschlossen die Mitglieder, ihn zu erhalten.

Seit fast einem Jahr proben und singen beide Chöre jetzt dienstags in Brochterbeck und haben ein umfangreiches Programm absolviert, wie die Berichte während der Generalversammlung deutlich machten. „Die Gemeinschaft ist gut zusammengewachsen“, so Chorleiterin Eva Linsky . Präses Paul Kodannur lobte den Chor und bedankte sich für die großartigen Dienste.

Neben den vielfältigen Gottesdienstgestaltungen zu unterschiedlichen Anlässen treffen sich die Sängerinnen und Sänger am Freitag, 12. April, zum Familienfest bei Kerssen, am Mittwoch, 10. Juli, zum Saisonabschluss in Halle 9 in St. Johannes Bosco und zur gemeinsamen Chorfahrt vom 3. bis 5. Mai nach Trier.

Gewählt wurde von den Mitgliedern ein gemeinsamer Vorstand. Ihm gehören Eva Linsky, Heike Brügge, Oswald Linsky, Maria Völkert, Ulrich Zurloh, Sabine Wallmeyer, Willi Niermann, Marianne Voß und Christel Heise an.