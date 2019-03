Laienspieler landen Volltreffer

In einem Urlaub kann man so manches erleben. Wenn es nach Karl, dem Ehemann von Hilde (Monika Esfeld), geht, dann insbesondere Durchfall. Das bleibt den Besuchern zum Glück erspart, doch dafür gibt es eine angedeutete „Pisskari“ von Oskar (Peter Esfeld).

Der Vorhang geht auf und ein begeistertes „Oooh!“ geht durch die Menge. Zu Recht, da haben sich 13 Beteiligte wirklich etwas einfallen lassen. Die Fassade eines Sandsteinhauses im Hintergrund, die Blumen und die Bar zentral. Wie in einer griechischen Tragödie reicht dem Stück ein Zimmer voll und ganz aus. Oder besser gesagt, die Terrasse des Hotels.

Bärbel ( Petra Didden ), die ihre Männer öfter wechselt als Karl seine Unterhosen, ist bei dem Anblick des attraktiven Angelo (Sebastian Esfeld) ganz begeistert – und baggert ihn an. Der bleibt charmant und reicht ihr einen Aperol mit extra viel Spritz. Mit dem in der Hand staunt Bärbel gehörig über ihre Freundin Hilde (Monika Esfeld), die in verschwitzten Wanderklamotten das Hotel erreicht. Woran letztlich Karl, der Mann von Hilde, die Schuld trägt als Quell mehr oder weniger nützlicher Lebensweisheiten.

Ebenfalls Gäste im Hotel sind Renate (Sarah Lapatke), ihr Ehemann Hans-Jochen (Pascal Lapatke) und Schwiegervater Oskar (Peter Esfeld). Renate schikaniert ihren Mann und muss immer etwas für ihren Kreislauf tun, am liebsten Prosecco trinken. Mit ihrer Ameisenphobie ist sie leider im falschen Hotel, doch ihr Schwiegervater hat da einen Geheimtipp: „Pisskari“. Während sein Vater so zum Helden wird, kuscht Hans-Jochen vor seiner Frau Renate. Doch der ehemalige Sportler kann die Augen nicht von anderen Frauen lassen.

Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Tecklenburg 1/12 Eine umjubelte Premiere feierte die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Tecklenburg mit der Komödie „Nix Amore am Lago Maggiore“. Foto: Reiffenschneider

Bärbel staunt derweil über den Inhalt ihres Koffers. Der muss vertauscht worden sein, weil ihr die Dessous nicht gehören und die Tüte mit weißem Pulver auf einen Bäcker hindeutet – ihrer Meinung nach. Ob der Nachbar im Zug, Ritchi (Sebastian Kuhlage), der Besitzer des Koffers ist? Wirklich angenehm sah der nicht aus, kommt aber auf der Suche nach seinem Gepäckstück, mit Begleiterin Chantal, im Hotel an, wo Bärbel und Hilde untergekommen sind.

Darsteller: Hotelbesitzerin Teresa (Annette Reiffenschneider); ihr Sohn Angelo (Sebastian Esfeld); Hotelgast Bärbel (Petra Didden); ihre Freundin

Hilde (Monika Esfeld); Renate (Sarah Lapatke); ihr Ehemann Hans-Jochen (Pascal Lapatke); Oskar, Vater von Hans-Jochen (Peter Esfeld); Drogendealer Ritchi (Sebastian Kuhlage); seine Begleiterin Chantal (Christin Seidel); Polizist Thomas (Jonas Didden).

Regie: Liesel Kortlüke

Technik: Oliver Tschauder-Pietzarka

Gute Fee: Rainer Pietzarka

Bühnenbau: Frank Budke, Guido Prigge

Dass sich bei dieser Konstellation Missverständnis an Missverständnis reiht, Witz und Charme die Zuschauer begeistern, verwundert nicht. Wie sich das Zusammenleben der Besucher entwickelt, was es mit dem Koffer auf sich hat – das alles erfahren die Besucher am Ende dieses zweieinhalbstündigen Lachmuskeltrainings.

Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Tecklenburg hat bei ihrem 18. Stück erneut einen Volltreffer gelandet. Überzeugend, wie Christin Seidel als Neuling auf der Bühne ihre Rolle als Chantal spielt.

Im Sommer begann Regisseurin Liesel Kortlücke mit der Auswahl eines Theaterstücks. Ihre Devise: „Wenn man beim Lesen auf der Sonnenliege einschläft, kann man das Stück vergessen.“ Unter dieser Vorgabe hat sie ein Spitzenstück ausgewählt. Im Dezember begannen dann die Proben, parallel entstand das Bühnenbild für „Nix Amore am Lago Maggiore“.