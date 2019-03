Gemeinschaft umfasst 217 Haushalte

Zum alljährlichen Teggeln begrüßte der Vorsitzende der Fastnachtsgemeinschaft Oberdorf, Manfred Roeßmann , eine stattliche Anzahl von Haushaltsvorständen im Landgasthof Visse . Das Vorjahresprotokoll, vorgetragen von Robert Lampe, gab einen kurzen Überblick über das vergangene Vereinsjahr. Über den Mitgliederstand gab es zu berichten, dass die Fastnacht Oberdorf mit den Neuaufnahmen von Sascha Overrödder, Christopher Voß und Bastian Masche jetzt 217 Haushalte umfasst. Die Kasse, geprüft von Klaus Ventker und Albert Schulte Brochterbeck, weist einen passablen Bestand aus. Neue Kassenprüfer sind Michael Menke und Egbert Steinigeweg.

Da der alte Festausschuss nicht weiter machen wollte, musste ein neuer bestimmt werden. Er besteht nun aus Sebastian Schürmann, Frank Stallmeier, Frank Masche und Andreas Kocksch.

Gastwirt Reinhard Visse bedankte sich im Namen der Familie und des Teams bei allen Anwesenden für die vergangenen 13 Jahre, in denen er Gastgeber für die Oberdorfer war. Leider könne die Familie aus gesundheitlichen Gründen den Landgasthof nicht weiterführen. Das letzte Event werde das Silvesterbuffet am 31. Dezember sein. Seine Räumlichkeiten könne man ab 2020 als Eventlokal anmieten. Für die Kirmes und für das Schützenfest steht er weiterhin zur Verfügung. Im Namen des Vorstands und der Fastnachtsgemeinschaft bedankte sich Karsten Buchsbaum bei der Familie Visse und ließ die 13 Jahre Revue passieren.

Silke Wellmeyer vom Verein Bürgerradweg Dörenther Straße berichtete, dass der Radweg an der Nordseite der Straße entlang führen soll. Mit allen betroffenen Anliegern habe man gesprochen und es stehe dem Bau aus dieser Sicht nichts mehr entgegen. Allerdings sei das Verfahren wesentlich komplizierter als an der Niederdorfer Straße, da es sich hier um eine Landstraße handelt. Auch der aufzubringende Eigenanteil sei höher. Es fehle noch einiges an Geld, was durch Spenden zusammenkommen müsse.

Dann ergriff Bürgermeister Stefan Streit das Wort. Die Flächen im Gewerbegebiet seien komplett vermarktet und die Grundstücke im neuen Baugebiet wurden sich verkaufen „wie geschnitten Brot“, berichtete er. Die Stadt habe zudem die Absicht, das leerstehende Gebäude der VR-Bank in Brochterbeck zu kaufen. Dort soll zunächst eine Geschäftsstelle der Teutel untergebracht werden. Das Grundstück westlich des neuen Baugebietes habe die Stadt erworben. Es laufe eine Räumungsklage. Bezüglich der neuen Kindertagesstätte des CJD würden zeitnah die Verträge geschlossen.