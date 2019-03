Erstmals nur am Sonntag

Zum ersten Mal lädt die Interessengemeinschaft Brochterbeck nur an einem Tag zur Frühjahrsschau ein. Der Samstag war in den vergangenen Jahren nicht so stark besucht wie erwünscht. Bei schlechtem Wetter blieben die Leute zu Hause, war es schön, haben sie im Garten gearbeitet, so die Erfahrung des IG-Vorsitzenden André Slaar . Der Sonntag sei immer der besucherstärkste Tag gewesen. Daraus wurden nun die Konsequenzen gezogen.

Die Geschäfte dürfen am Sonntag zwar erst um 13 Uhr öffnen, doch bereits ab 11 Uhr lohnt es sich zu kommen. Dann können sich die Besucher in Ruhe umsehen auf dem Trödelmarkt, der entlang der Dorfstraße und der Mühlenstraße stattfinden wird. Die Landjugend baut ein Karussell auf. Der Verein Kinderdorf Irati lädt im Rahmen der Brochterbecker Frühjahrsschau von 11 bis 17.30 Uhr zu Basar und Café in das Pfarrheim ein. Wer dafür einen Kuchen spenden kann, meldet sich bei Marianne Voß ( ✆ 0 54 55/17 88). Auch sonst ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

Wer sich einen neuen Haarschnitt verpassen lassen möchte, kann das gegen eine Spende für einen guten Zweck – eine Aktion der Kindergärten. Ein Bimmelzug fährt wieder durch Brochterbeck. Außerdem gibt es eine neue Attraktion, zu finden bei Engbert: einen Mini-Mähdrescher in Funktion. Kinder können durch eine Scheibe beim Dreschvorgang zuschauen.

„Jetzt können wir nur noch auf schönes Wetter hoffen“, freut sich Karl Tenberg von der IG auf zahlreiche Menschen, die nach Brochterbeck strömen. Der Schwerpunkt der Schau liegt auf dem Leistungsspektrum der vor Ort ansässigen Kaufleute aus Handel, Handwerk und Gewerbe. Und das ist vielfältig genug, um viele Besucher anzulocken. Ob Autos und Schmuck, Garten- und Elektrogeräte, Blumen und Pflanzen, Porzellan, Deko- und Papierartikel – das Angebot ist groß.