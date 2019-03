Kinder werden zu Komponisten

Es dürfte selten vorkommen, dass der Bürgermeister in seinem Büro ein Lied anstimmt. Doch als am Donnerstagmorgen der „Kulturrucksack“ geöffnet wird, lässt er es sich nicht nehmen. Als begeisterter Sänger stimmt Stefan Streit den Song „Sag mir wo die Blumen sind“ an – ein Lied, das am 17. Mai beim Europatag auf der Freilichtbühne gesungen wird. Was dann auch erklingt: ein von Kindern selbst komponierter Song. Und eben das ist das aktuelle Projekt, das im Kulturrucksack steckt – ein Singer-Songwriter-Workshop. Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren können kostenlos daran teilnehmen.

Der Workshop wird durchgeführt in Kooperation mit dem Kinderchor „Mollmäuse“ unter der Leitung von Stephanie Müller-Bromley . „Es kann ein lustiges Lied komponiert werden oder eines in Moll-Klängen. Das liegt bei den Kindern“, sagt die Chorleiterin und hält fest, dass der Workshop für alle Interessierten offen ist. Das gilt auch für ein gleichzeitig laufendes Videoprojekt über die jungen Komponisten. Beiden gleich ist das Thema Europa. Stephanie Müller-Bromley ist sicher, dass den Kindern dazu Vieles einfällt.

Das gilt auch für den gleichzeitig stattfindenden Schreibwettbewerb. „Warum ist Europa wichtig?“ Über diese Frage sollen sich die Kinder und Jugendlichen Gedanken machen. Die besten Texte werden am 17. Mai auf der Freilichtbühne vorgelesen.

Bei der Präsentation betonte Susanne Tobergte, in deren Händen das Projekt seitens der Stadtverwaltung liegt, dass es angesichts der Zielgruppe auf einer breiten Basis stehe. Das kann sich weiter entwickeln, ist sie sicher. Das Projekt war ihre Idee – und Stefan Streit hält sie für genial, gerade angesichts der im Mai stattfindenden Europawahl.

In der Runde der Bürgermeister im Tecklenburger Land habe man bereits darüber nachgedacht, wie man das Thema Europa angehen könne angesichts der bevorstehenden Wahl. Nun werde es durch den Workshop künstlerisch aufgegriffen, freute er sich und dachte kurz nach. „Einen Bürgermeister-Chor“ könnte er sich vorstellen und mit seinen Amtskollegen gemeinsam auf der Bühne auftreten. Ob´s was wird? Abwarten.

Was auf jeden Fall auf der Bühne gesungen wird, ist das neue Europa-Lied der Kinder, das zudem vom Produzenten Oliver Deville professionell produziert wird. Willkommen sind in dem Workshop nicht nur Kinder, die singen wollen, sondern auch diejenigen, die nur komponieren oder beim Video mitwirken möchten.

Los geht es am Freitag, 15. März, von 18.30 bis 20.30 Uhr. Weitere Termine sind ebenfalls freitags, und zwar am 22. und 29. März, am 5. April, am 3. und 10. Mai. Der Abschluss ist am 17. Mai dann der Europatag auf der Freilichtbühne.