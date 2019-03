Die Skifreizeit der Jahrgangsstufe 9 ist am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) immer wieder ein Höhepunkt. Schon seit 30 Jahren wird die einwöchige Fahrt ins österreichische Hainzenberg mit pädagogischer und sportlicher Leidenschaft geplant und umgesetzt, heißt es in einem Bericht der Schule. In diesem Frühjahr war das skikundige Lehrkräfteteam bestehend aus Stephanie Akamp, Maria Brockhaus , Florian Dieck , Birgit Füchtmeyer, Helmut Meyerhöfer, Lucas Sturm und Anja Weitkamp verantwortlich.

Die Jugendherberge Gerlosstein im Zillertal, circa 1600 Meter hoch gelegen, fernab vom alpinen Massentourismus, war für die 62 Schüler und ihre Begleiter wieder das gemütliche Zuhause. Nicht nur gutes Skifahren sollen alle erlernen, sondern auch ein Gemeinschaftserlebnis als baldige Jahrgangsstufe EF, der Einführungsphase in die Oberstufe, erfahren.

Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Anfänge auf dem Förderbandhügel bei perfekten Pistenverhältnissen absolviert, so dass viele Erfolge verzeichnen konnten. Die blauen und auch die roten Pisten warteten nicht lange. Die vier Fortgeschrittenen des Jahrgangs unterstützten die Lehrkräfte tatkräftig und halfen den Schnee-Neulingen auf die Bretter. Nach getaner Arbeit durften sie sich mit Begleitung auf eine Talabfahrt oder die schwarze Piste begeben.

In skifreien Phasen boten sich vielfältige Freizeitmöglichkeiten, angefangen beim gemütlichen Beisammensein mit Gesellschaftsspielen oder Singen mit Gitarrenbegleitung über Reifenrodeln bis hin zur nächtlichen Schlittenfahrt über eine sieben Kilometer lange, beleuchtete Piste ins Tal.

Die vielen neuen Eindrücke der Bergwelt, des Sports und der Gruppenerlebnisse auf der zum Teil recht engen Hütte prägten die Tage. „Die Fahrt war wieder eine gelungene Mischung aus Pistenglück und Entschleunigung und damit tolle Erfahrung für alle“, heißt es abschließend in dem Bericht des GAG.