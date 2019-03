Henriette hat Sinn für schwarzen Humor

Den Auftakt macht „ Henriette am Herd“, das wohl ungewöhnlichste Stück der Theaterleute, die ja eigentlich im Metier Figurentheater beheimatet sind. Bei „Henriette am Herd“ handelt es sich um ein Kochduell, bei dem die Zuschauer Appetit auf Neues und schwarzen Humor mitbringen sollten. Denn Henriette kocht für ihren Gatten ein Hochzeitsmahl, das nicht nur scharf gewürzt ist, sondern bei dem sie auch die zerplatzten Träume aus fünf gemeinsamen Ehejahren mit hineingibt – und da hat sich im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich was zusammengebraut.

Gewidmet ist das Stück Henriette Davidis, die vielleicht noch manchem als die erste deutsche Kochbuch-Autorin ein Begriff ist und die in ihrem Leben so manchen dicken Klops zu verdauen hatte. So wird an diesem Abend ein köstliches Stück Bühnenkunst aus dem Niemandsland zwischen absurdem Theater und Kriminalkomödie serviert.

Die Aufführung beginnt um 20 Uhr. Die Abendkasse öffnet 30 Minuten vorher. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei. Parkplätze sind vor dem Schlossgelände vorhanden.