Tecklenburg -

Champagnerseliger Abend, gut gelaunte Menschen in ebenso eleganter wie auffälliger Kleidung: Das Moulin Rouge in Paris war seither ein Anziehungspunkt amüsierwilliger Menschen. Warum sollte das in Tecklenburg anders sein, wenn dort zum Winterball der Vereine eingeladen wird? „Moulin Rouge“ hieß am Samstagabend das Motto im Hotel „Drei Kronen“.