„Jugend packt an“ heißt ein Projekt der IG Brochterbeck. Ziel ist es, mehr für die Jugendlichen zu machen. Aus diesem Grund war eine Gruppe von Jugendlichen aus Brochterbeck auf Einladung des Bürgermeisters zu Besuch im Tecklenburger Rathaus. Bürgermeister Stefan Streit begrüßte sie und zeigte ihnen den Sitzungssaal.

Bei diesem Treffen ging es auch um die Ortsentwicklung Brochterbecks. An diesem Prozess sollen sich die Jugendlichen aktiv beteiligen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Streit berichtete den Besuchern, dass die Stadt Tecklenburg in diesem Jahr rund 30 000 Euro in den Haushalt für Investitionen in den „Trimm-Dich-Pfad“ im Bocketal eingestellt habe. Im Jahr 2020 soll je nach Finanzlage im Bereich des Sportplatzes ein Soccerfeld errichtet werden, erfuhren die Jugendlichen.

Anschließend diskutierten sie über Fotos, auf denen Sportgeräte gezeigt wurden. Einige davon könnten für den „Bewegungspark/Trimm-Dich-Pfad“ in Frage kommen. Bei der endgültigen Auswahl sollen die Jugendlichen einbezogen werden.

Daneben wurden Fragen der Bodenbeschaffenheit sowie der Beleuchtung besprochen, heißt es weiter. Außerdem gaben die Jugendlichen Anregungen zur Ausgestaltung des Trimmparks sowie zu Standorten für die Sportgeräte.

André Slaar, Vorsitzender der IG Brochterbeck, schlug den Jugendlichen vor, Ideen zu sammeln, um den altbackenen Namen „Trimm-Dich-Pfad“ durch einen zeitgemäßeren zu ersetzen.

Er denke zudem an eine „Chill-Area“ für Jugendliche rund um das Sportzentrum , in der unter anderem auch die eingelagerte Skaterbahn aufgestellt werden könnte. Ein Bewegungspark extra für Jugendliche wäre ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.