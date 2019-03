Der Kreis Steinfurt will die Initiative ergreifen und zusammen mit der Stadt Tecklenburg den örtlichen Burgberg aus seinem Dornröschenschlaf wecken. Im Umweltausschuss des Kreises hat Kreisbaudezernent Franz Niederau den Politikern am Dienstag vorgeschlagen, ein entsprechendes Konzept entwickeln zu lassen. Der Auftrag soll an ein Planungsbüro vergeben werden. Ziel ist es, das in der Vergangenheit weitgehend vernachlässigte Areal aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität dort deutlich zu verbessern.

Der Kreis begründet sein Engagement nicht nur mit seiner Verantwortung als Eigentümer eines Großteils der Flächen, sondern auch mit der besonderen Lage und der Kulturgeschichte des Ortes. Ihnen misst er eine über die Stadtgrenzen hinaus besondere regionale Bedeutung bei. Die Planungen sollen in enger Kooperation mit der Stadt Tecklenburg, den Anliegern und Bürgern, den Betreibern des neuen Burggraf-Hotels, der Freilichtbühne, der Jugendherberge sowie dem Denkmal- und Umweltschutz abgestimmt werden.