Zu Gast ist dann ab 20 Uhr die Kölner Comedy-Künstlerin Maria Vollmer mit ihrer bekannter Bühnenpräsenz. Sie singt, sie tanzt, sie lacht, sie lästert, sie zeigt dem Publikum die seltsamen Auswüchse ihrer Welt, die auch irgendwie die unsere ist. Vollmer schaut dem Volk bissig aufs Maul – und trifft den Nerv der Zeit, schreiben die Veranstalter.

Was fängt eine Frau mit dem Leben an, wenn sie nicht mehr als Teenager durchgeht, bis zur Rente aber noch eine Weile durchhalten muss? Selbst im fünften Lebensjahrzehnt hat sie atemberaubend auszusehen – Barbie schafft’s ja auch! – , der Mann an ihrer Seite aber wird so runzlig wie ein chinesischer Faltenhund – und träumt nachts schon mal von Pflegekräften aus Thailand.

Wie Maria Vollmer mit ihrer temperamentvollen Art die erlebnisreiche Übergangsphase zwischen Minirock und Birkenstock , Kamasutra und Klosterfrau, Rock’n’Roll und Rheumadecke präsentiert – eine rasante Comedy-Show einer umwerfenden Komödiantin, versprechen die Veranstalter.

Karten gibt‘s im Vorverkauf beim Veranstalter Tecklenburg Touristik ( ✆0 54 82 /9 38 90, E-Mail info@tecklenburg-touristik.de).