Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der elf Städte und Gemeinden im Tecklenburger Land haben sich jetzt im Sitzungssaal des Tecklenburger Rathauses getroffen – an historischer Stätte des „Altkreistages Tecklenburg“.

Themen waren unter anderem das Bildungsmonitoring, die Kostenerstattung für gemeindliche Bauhöfe auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen und die Klärschlammentsorgung, heißt es in einem Bericht zu dem Treffen. Daneben sei der gemeinsame Besuch bei Ministerpräsident Armin Laschet am 26. März in der Staatskanzlei Düsseldorf thematisch vorbereitet worden, heißt es weiter.

Im Anschluss an die Konferenz fand ein begleiteter Impuls-Workshop zur „tou-ristischen Entwicklung im Tecklenburger Land“ sowie über die „touristische Organisation der Zukunft“ statt. Gernot Memmer aus Villach in Österreich von der Agentur Kohl und Partner führte zusammen mit dem Vorstand des Tecklenburger Land Tourismus und einigen der Bürgermeister das Tourismusstrategiegespräch.