In jedem Frühjahr steht die Herde der Bentheimer Landschafe für ein paar Wochen im Stall. Nicht weil es draußen zu kalt wäre, sondern weil die Muttertiere dort ihre Lämmer zur Welt bringen, schreibt die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL). Anfangs noch etwas wackelig auf den Beinen, beginnt der Nachwuchs nach kurzer Zeit seine Umgebung zu erkunden. Wenn alle Lämmer geboren sind, geht es für die Wanderschafherde wieder raus, um als natürliche Rasenmäher Wiesen und Weiden im Tecklenburger Land zu pflegen. Schutz vor Regen, Wind und starker Sonne bietet den Schafen dabei ihr „Wollmantel“, der einmal im Jahr geschoren wird. Aus der dabei gewonne-nen Wolle lassen sich mit Wasser, Seife und ein wenig Geschick kleine Kunstwerke zaubern. Am Montag, 25. März, von 15 bis 18 Uhr lädt die ANTL Kinder ab vier Jahren und deren Eltern ein, den Schäfer und seine Herde im Stall zu besuchen. Anschließend werden im Naturschutz-zentrum aus weißer und bunter Wolle kunterbunte Ostereier oder Schmetterlinge gefilzt, die mit nach Hause genommen werden dürfen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist das Naturschutzzentrum Sägemühle in Tecklenburg. Die Teilnehmergebühr beträgt 7,50 Euro (inklusive Material). Anmeldungen in der Geschäftsstelle der ANTL ( ✆ 0 54 82/92 92 90, E-Mail naturschutzzen­trum@antl-ev.org) sind laut Pressenotiz bis zum 22. März möglich.