Buntes Potpourri zum Jubiläum

Am Samstag, 6. April, ist es soweit: Der Chor Musica Nova feiert seinen 25. Geburtstag mit einem Konzert, das um 17 Uhr in der Stiftskirche in Leeden beginnt. Sven Leimann wird das Ensemble am Piano durch eine musikalische Zeitreise begleiten, heißt es in einer Mitteilung des Frauenchores.

Gegründet wurde die Gesangsgruppe 1994 vom damaligen Kantor Aloys Pinn als Chor der evangelischen Kirchengemeinde im Stiftsdorf. Unter seiner Leitung präsentierten Bandmitglieder, Sängerinnen und Sänger bekannte Gospels und Spirituals, aber auch Popklassiker von den Beatles bis Supertramp in Gottesdiensten und bei verschiedenen Veranstaltungen in der Gemeinde.

Von 2000 bis 2006 übernahm Stefan Rauch die Leitung des Chores. Dessen Musik zeichnete sich damals wie heute durch mehrstimmige, sehr einprägsame und rhythmische Stücke aus. Die Notensätze für die jeweils ausgesuchten Stücke arrangierte der Chorleiter für die einzelnen Stimmen in der Gruppe, so dass bestimmte Passagen wegen der geringen Stimmenzahl durch einige Mitglieder als Sologesang vorgetragen wurden.

Im Dezember 2006 musste das Ensemble nach neuen Möglichkeiten suchen, die Chorarbeit aufrecht zu erhalten. Der MGV Edelweiß aus Leeden bot seine Unterstützung an, so dass der Pianist und Diplom-Musiker Juri Artamonov-Perekalsky im August 2007 als neuer Chorleiter verpflichtet wurde. Am 1. Oktober 2007 schloss sich die Musikgruppe dem MGV Edelweiß an und gründete gemeinsam mit dem Männerchor die jetzige Chorgemeinschaft „Edelweiß“ Leeden.

Im September 2013 übernahm Sven Leimann, Diplom-Musikpädagoge aus Münster, das Dirigat. Mit viel neuem Schwung leitet er nach Angaben des Ensembles seitdem den mittlerweile reinen Frauenchor und erweitert stetig das Repertoire. Lieder aus unterschiedlichen Stilrichtungen, Zeitabschnitten und Musikrichtungen wurden in den vergangenen 25 Jahren einstudiert und in Konzerten vorgetragen.

Die Höhepunkte waren aus Sicht des Chores die Konzertreise in Tecklenburgs Partnerstadt Chalonnes sur Loire und das Projekt „Free at Last“ mit dem Chor Gegenwind aus Ledde. Die Mitwirkung in Gottesdiensten anlässlich Hochzeiten, Konfirmationen und adventlichen Meditationen gehören ebenso zum Programm des Ensembles wie Ständchen zu Geburtstagen und Jubiläen. Benefizkonzerte zu Gunsten des Ambulanten Kinderhospizdienstes in Osnabrück, gestaltet mit dem Männerchor Germania aus Opladen, sowie die Teilnahme an der Benefizgala in Westerkappeln vor gut einem Monat sind ebenfalls erwähnenswert, teilt der Chor mit.

Zur Liedauswahl für das Jubiläumskonzert zählen unter anderem Werke wie „Heal the world“ von Michel Jackson und der Gospel „Hail Holy Queen“ aus dem Film „Sister Act“. Aber auch Songs wie „Ich wollte nie erwachsen sein“ und „Ich will keine Schokolade“ stehen auf dem Programm am 6. April.