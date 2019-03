Wechsel auf Führungsebene

„Nach 14 Jahren hier in Tecklenburg in unterschiedlichen Positionen war es an der Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen“, begründet Michael Huse diesen Schritt. Er führte das Haus am Bodelschwinghweg die vergangenen acht Jahre in Personalunion. Bis 2011 zusammen mit Silke Beernik, die heute als Geschäftsführerin des Geschäftsbereiches Altenhilfe Nord als seine direkte Vorgesetzte fungiert.

Die freut sich darüber, dass die Kollegen innerhalb ihres Geschäftsbereiches neue berufliche Herausforderungen gefunden haben: „Das zeigt, dass unsere Mitarbeiter innerhalb des Trägervereins ( Anmerkung der Redaktion: Evangelische Perthes-Stiftung e. V.) immer wieder neue Karrieremöglichkeiten finden können. Dadurch, dass viele Führungskräfte langfristig bei uns beschäftigt sind, ist auch bei Versetzungen eine reibungslose Zusammenarbeit in den Gremien und Konferenzen gewährleistet. Man kennt und schätzt sich.“

Der Einrichtungsleiter eines Hauses sei mit der Verwaltung der Einrichtung, der Überwachung der Haustechniker und der Küche, des sozialen Dienstes und weiteren Aufgaben betraut und bilde die Schnittstelle zum vorgesetzten Geschäftsbereich der Stiftung. Er ist das Bindeglied und der Ansprechpartner für Kirche, Öffentlichkeit und Politik.

Jörg Niemöller, 54, verheiratet, zwei Kinder, ist der neue Einrichtungsleiter des Matthias-Claudius-Hauses. Sein beruflicher Weg führte ihn von einer handwerklichen Ausbildung 1989 über den Zivildienst in einer Einrichtung in Ibbenbüren-Püsselbüren in den sozialen Bereich. 1998 wurde er Wohnbereichsleiter in Westerkappeln im Haus der Diakonie). Seit 2001 war er dort Pflegedienstleiter und führte das Haus zuletzt als Einrichtungsleiter.

Er sieht die Herausforderung für die nahe Zukunft vor allem darin, „gute Leute zu finden“. Der Personalmangel im Pflegebereich sei allgegenwärtig, die „generalisierte“ Ausbildung in den Pflegeberufen verschärfe diese Lage noch. Dazu kämen die Probleme, die mit der Umsetzung der Vorgaben der Bundesregierung, den „Pflege-TÜV“ neu zu gestalten, einhergingen. „Natürlich achten wir als ISO 9001 zertifizierter Betrieb auch darauf, unsere sehr hohen Qualitätsstandards zu halten und auszubauen“, unterstreicht Niemöller.

Der Pflegedienstleiter ist direkter Vorgesetzter des Pflegepersonals. Er trägt die Verantwortung für diesen Fachbereich, die Einteilung, Kontrolle und Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Johann Nickel, 37 Jahre, verheiratet und zwei Kinder, arbeitet schon seit 2009 im Matthias-Claudius-Haus. Zunächst als Leiter des Wohnbereiches I, im Mai 2017 übernahm er dann den Wohnbereich II und wurde stellvertretender Einrichtungsleiter. Seine Sorge gilt im Moment vor allem der Neubesetzung der Ausbildungsplätze und den Stellen für den Bundesfreiwilligendienst. Durchschnittlich bildet das Haus sieben Auszubildende aus und sucht für Oktober zwei Anwärter.