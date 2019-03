Rund 60 Umweltaktivisten fanden sich trotz Dauerregen zum dörflichen Frühjahrsputz ein. Eingeladen hatte dazu die Interessengemeinschaft (IG) Ledde. Die stärksten Gruppen stellten die Grundschüler und die Pfadfinder – begleitet und unterstützt von Eltern und Gruppenleitern. Darüber hinaus nutzten einige Familien den Umwelttag zu einem Familien-Aktionstag.

Wegen der großen Teilnehmerzahl stellten Pfadfinder und Ledder Landwirte fünf Traktoren plus Anhänger zur Verfügung. So konnten die Teams zügig loslegen. Auch wenn der Regen und, im freien Gelände, eine starke Brise die Motivation von Kindern und Erwachsenen auf eine harte Probe stellten, tat das dem Engagement keinen Abbruch. Dank des vorbildlichen Einsatzes trafen die meisten Aktivisten schon nach gut zwei Stunden mit gut gefüllten Müllsäcken und einigen erstaunlichen Fundstücken wieder an der Ledder Grundschule ein.

In der Aula warteten Heißwürstchen, Brötchen und Getränke auf die zum Teil bis auf die Haut durchnässten Müllsammler. Die IGL hielt für alle kleine Belohnungen bereit: Frühlings-Primeln und Pommes-Gutscheine. Hubert Venne bedankte sich im Namen der IGL bei allen Aktiven, die mit ihrer Teilnahme einen Beitrag zum Dorfleben geleistet hätten. So lobenswert der Einsatz war und ist, wie schön wäre es doch, wenn die Müllsammelaktion überflüssig würde. Da waren sich die Teilnehmer einig.