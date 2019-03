Bereits im sechsten Jahr war das „Projekt Liebesleben“ zu Gast bei den neunten Klassen des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG), eingeladen von der Biologie-Fachschaft. Das auf einen Schultag zugeschnittene Klassenseminar bot 65 Schülern einen geschützten Rahmen zur Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität. Die Inhalte reichten über regulären Aufklärungslernstoff des Biologieunterrichts weit hin­aus, teilt das GAG mit.

Das Kooperationsprojekt der Arbeiterwohlfahrt, der Schwangerschaftskonfliktberatung des Kreises Steinfurt und des Deutschen Kinderschutzbunds in Rheine ist in Schulen präventiv und beratend tätig, um Jugendliche in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen.

Im Biologieunterricht nehme das Thema Aufklärung seit Jahrzehnten eine bedeutende Stellung ein – doch selten sprächen Jugendliche dabei ihre individuellen und alterstypischen Themen und Fragestellungen offen an. Dort setze das Projekt „Liebesleben“ an mit externen Pädagogen in geschulten Partnerteams.

Zeitgemäß und ganzheitlich wurden Beziehungsaspekte, Lebensstile, Lebenssituationen, unterschiedliche Werthaltungen und ethische Aspekte von Sexualität junger Menschen thematisiert, heißt es in dem Bericht weiter. Auch eine einfühlsame und fachkundige Vermittlung von Fakten zur Sexualität habe stattgefunden, die über ein rein biologisches Wissen hinausgehe. Bei der Themenwahl standen die individuellen Fragen der Kinder und Jugendlichen rund um die Sexualität im Vordergrund. Über das schulische Seminar hinaus informierten sich die Jugendliche noch über Facebook-Seiten und eine Liebesleben-App.