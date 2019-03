„Chronist Tecklenburgs“ steht auf der neuen Info-Tafel am Waldfreibad in Tecklenburg. Dort hat Otto Modersohn 1892 mit seiner Staffelei gesessen und die Landschaft gemalt. „Es gibt weitere drei Standorte, wo der Künstler seine Bilder gemalt hat“, berichtet Uta Jenschke . Die Geschäftsführerin des Otto Modersohn Museums ist am Mittwochmorgen zu Fuß zum Waldfreibad gekommen –- schließlich geht es um das Wandern. Die Tafeln beschreiben einen rund 4,4 Kilometer langen Weg durch Tecklenburg – auf den Spuren des Malers. „Die Lehmklumpen im Museum sind ein wichtiger Hinweis, dass immer mehr Leute wandern“, ergänzt Uta Jenschke.

Bürgermeister Stefan Streit hebt das Alleinstellungsmerkmal hervor. „Stadtgeschichte in Bildern, Chronologie, ein Premium-Wanderweg.“ Der Maler helfe, Ortsgeschichte näherzubringen. Uta Jenschke weist daraufhin, dass die Bilder des Malers Tecklenburg gegen Ende des 19. Jahrhunderts dokumentieren – mit zum Teil großem Wiedererkennungswert. Viele Tecklenburger wüssten wohl nicht, welcher bekannter Maler temporärer Mitbewohner war.

Die Idee dazu, dieses Teutoschleifchen als Themenweg zu entwickeln, hatte Alexia Fnkeldei auf einem Wander-Kongress in Dresden vor drei oder vier Jahren. Die Geschäftsführerin Tecklenburger Land Tourismus erzählt, dort sei über Themenwege diskutiert worden. „Die Umsetzung ist jetzt als Leader-Projekt gelungen.“ Die Streckenführung insgesamt sei schwierig gewesen, weil ein PremiumWanderweg besondere Kriterien etwa zum Asphaltanteil einer Strecke, erfüllen müsse. Überlegungen, alle Spuren Modersohns in einem Weg zu verbinden, seien wegen der Länge verworfen worden. „Das wäre wenig attraktiv gewesen.“

„Die Malpunkte Modersohns werden nachvollziehbar“, freut sich Christina Köster, Geschäftsführerin der Tecklenburg Touristik. Ein weiterer Aspekt sei die Vernetzung mit anderen Wanderwegen.

Weitere Info-Tafeln stehen im Kurpark an „Bannings Laube“, am Philosophenweg und am Wellenberg. „Bei einigen Standorten mussten die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt werden“, erläutert Streit. „Da konnten dann nicht die Originalpunkte des Malers für die Schilder gewählt werden.“ Insgesamt werde der „Spazierweg“ allen Wanderern neben dem Naturerlebnis viele neue Erkenntnisse vermitteln.