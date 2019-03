Tecklenburg-Leeden -

Am Wochenende gibt es zum letzten Mal die Chance, einen unterhaltsamen Kurztrip an den Lago Maggiore zu unternehmen. Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr führt noch zweimal das Stück „Nix Amore am Lago Maggiore“ auf. Dabei darf viel gelacht werden. Aufführungen sind am Samstag, 23. März, ab 19 Uhr und am Sonntag, 24. März, ab 15 Uhr in der Gaststätte Antrup.