Eine große Herausforderung

Fast 600 000 Besucher seien im vergangenen Jahr nach Bad Iburg gekommen und hätten die Schau erfolgreich gemacht, erläuterte Ursula Stecker und nannte ermutigende Fakten. Es gab drei Top-Attraktionen: den Baumwipfelpfad, den Waldkurpark und die bewusst unterschiedlich gewählten Veranstaltungen für Jung und Alt, die sehr gut angenommen worden seien.

Die erstaunlich hohe Besucherzahl habe alle Vorstellungen übertroffen und dazu geführt, dass die geplante „schwarze Null“ beeindruckend überschritten worden sei. Der Umsatz habe bei 32 Millionen Euro gelegen. Die Geschäftsführerin war der Meinung, dass sich aus dem neuen Bekanntheitsgrad der Stadt Bad Iburg eine positive Wirkung auf die heutige Kaufkraft ergeben habe und eine touristische Neupositionierung des Kneipp-Kurortes angestoßen worden sei.

Im Dialog mit ihren Zuhörern, unter anderem dem Lengericher Bürgermeister Wilhelm Möhrke, räumte die Fachfrau Bedenken aus, dass eine Region wie der Raum Tecklenburg/Lengerich ein LaGa-Projekt nicht stemmen könne. Anknüpfen könne man gut an ein im Jahr 2001 im Raum Tecklenburg schon einmal geplantes ähnliches Projekt.

Die hervorragenden Anbindungsmöglichkeiten an die Autobahnen A 30 und A 1 nannte die Referentin als gute Voraussetzungen. Die Einbindung des Teuto-Express hält sie unbedingt für ratsam. Das würde weitere Anreize bieten und sei sicher ein Leuchtturm.

„Den Zuhörern wurde bewusst, welche Herausforderungen ein solches Großprojekt an alle Beteiligten und Verantwortlichen stellen würde“, so ein Resümee des Bürgerbündnisses. „Es kann gelingen, wenn alle – Kaufleute, Vereine, Schulen, Kirchen, Firmen, Fördervereine und Politiker – bereit zur Mitwirkung sind“, versicherte Ursula Stecker. Eine Landesgartenschau sei am Ende ein Gewinn für die Städte und die Region. Die Fachfrau erklärte sich bereit, bei weiteren Überlegungen und Problemen Beistand zu leisten.