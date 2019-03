Ehrungen standen im Mittelpunkt der 41. Generalversammlung der Bocketaler statt. Neben den üblichen Regularien und Berichten wurden einige Mitglieder für ihren jahrelangen musikalischen Einsatz und Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet. Seit zehn Jahren sind Julia Spannhof und Axel Neyer dabei. Seit 20 Jahren gehören Carolin Dirksmeier und Michael Mersch zu den Bocketalern. Sandrine Rethore-Stallmeier, Janine Ahrendt und Mareike Plogmann sind seit 25 Jahren Mitglied.

Sandrine Rethore-Stallmeier verabschiedete sich aus ihrer jahrelangen Vorstandsarbeit als Orchestersprecherin. Die erste Vorsitzende Marie Fraune dankte ihr für die lange und gute Zusammenarbeit und ihr Engagement. Besonders lobte sie sie für die Organisation des Kontaktes mit dem französischen Partnerorchester. Mit Michaela Potthoff wurde eine würdige Nachfolgerin gefunden.

Neben den zahlreichen Auftritten des Orchesters stehen in diesem Jahr noch die Feierlichkeiten zum 40- jährigen Bestehen des Musikvereins an. Am 1. Juni wird zu einem großen Jubiläumskonzert (Beginn um 18.30 Uhr) in die Gempt-Halle in Lengerich eingeladen.