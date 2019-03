Die 40 Tage vor Ostern sind seit jeher jene, an denen viele Menschen Verzicht üben. Süßigkeiten stehen dabei ganz oben auf der Liste der Dinge, die in dieser Zeit nicht genossen werden. Und das ist nicht schlecht für die Gesundheit. Schließlich sind mit Zucker gesüßte Lebensmittel nicht empfehlenswert. Sagt nicht nur die Deutsche Gesellschaft für Ernährung , sondern auch Janine Daubert . Hohe Cholesterinwerte kämen zum Beispiel oft von Zucker.

Aufklärung tut not, um dem entgegenzuwirken. Janine Daubert geht zum Beispiel in Kindergärten, hält dort Vorträge für Eltern und Erzieher. Frühstücksbrote mit Schoko-Aufstrich, Fruchtjoghurts – wenn sie denen erzähle, wie viel Zucker darin stecke, sei das oft ein Schock. Vier Stück Zucker in einem Mini-Becher Joghurt zum Beispiel.

Viele Kindergärten würden versuchen zu unterbinden, dass die Kinder so etwas mitbringen. Stattdessen gebe es dann Gemüseteller und Müsli-Tag. „Die Kinder leben nach ihren Vorbildern“, findet die Ernährungsberaterin auch das Essverhalten der Eltern wichtig. Was nicht bedeuten muss, ständig auf alles Süße zu verzichten. „Ich habe auch ein Glas Nutella zu Hause“, erzählt die Tecklenburgerin schmunzelnd. „Das hält aber auch ein halbes Jahr.“

Nicht nur das Fasten ist im Frühjahr ein Thema, sondern auch das Abnehmen. „Ich empfehle nie eine Diät“, sagt Janine Daubert. Sie hält es lieber mit den Ratschlägen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Fünf Mal am Tag Obst und Gemüse essen zum Beispiel. Auf fettärmere Produkte zurückgreifen. Das Naschen herunterfahren und nicht nebenher zu Süßigkeiten greifen. Was auch hilft: ein Tagebuch führen. Das machen diejenigen, die mit Hilfe von Janine Daubert abnehmen wollen. Daran kann sie die Ess-Struktur erkennen. „Viele, die abnehmen wollen, lassen eine Mahlzeit weg – und bekommen dann abends Heißhunger“, nennt die Beraterin einen grundsätzlichen Fehler.