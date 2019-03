Früher hätte sie auf die Frage deutlich mit „Ja“ geantwortet. Doch jetzt sähe sie es etwas anders. Dieser Frage könnte man auf drei Arten begegnen, erläuterte die Referentin. Ja, der christliche Glaube sei der einzige, der zum erwünschten Seelenheil führe. Auf diese Weise drücke der Exklusivismus auch aus: Alle anderen Religionen führen nicht zum Seelenheil und können nicht die wahre Religion sein.

Eine andere Antwort wäre: Es gibt einige wahre Religionen, aber eine Religion führt mehr zum Heil als andere. Wie eine Zwiebel müsse man sich die Form des Inklusivismus vorstellen. Die Religionen im inneren führen direkter, näher zum Heil als die äußeren Schichten, als die anderen Religionen.

Die letzte Antwortmöglichkeit wäre: Alle Religionen führen gleichermaßen zum Heil, ohne dass eine den anderen übergestellt ist. Alle Religionen seien einander gleichgestellt. Diese Vorstellungen von der eigenen Religion ließen sich in jeder der drei monotheistischen Religionen – dem Islam, dem Judentum und dem Christentum – wiederfinden.

Britta Jüngst forderte zum Dialog zwischen den Religionen auf. Obwohl interreligiöse Gespräche immer weniger präsent in der Gesellschaft seien, seien sie immer noch erforderlich und das nicht nur für ein gemeinschaftliches Leben, sondern auch für die Reflektierung der eigenen Religion. Die Wahrheit fände man nur durch das Miteinander und durch den Austausch. Die Bereitschaft den Kontakt zu suchen und den anderen zu verstehen, sei dabei ebenso erforderlich, wie die Bereitschaft, über seine eigene Religion zu sprechen. Wenn die Positionen dann in Beziehung gesetzt würden, könne die Wahrheit gefunden werden. Voraussetzung für ein konstruktives Gespräch sei nicht der Anspruch, den Glauben des anderen zu verändern, sondern gegenseitige Wertschätzung und Respekt.

Ebenso wie das Judentum und das Christentum aus einer Wurzel kämen, fänden sich auch mit dem Islam viele Gemeinsamkeiten. Eine innere Zusammengehörigkeit würde die Menschen durch ihr Menschsein und durch die Aufgaben in der Welt verbinden. Die verschiedenen Betrachtungsweisen müssten immer mit ihrer Entstehung in Zusammenhang gebracht werden, so die Referentin. Glaubensbekenntnisse seien kein Grund zur Abschottung des Christentums gegenüber den anderen Religionen.