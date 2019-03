Mit Gitarre, Cachon und mehr oder weniger guten Singstimmen erfüllten die Besucher die Stalllungen mit Musik. Für die weniger Textsicheren wurde der Text wie in einer Fernsehproduktion hoch gehalten. Natürlich gibt es auch kindgerecht zu jedem Lied einen Tanz, den aber eher die Erwachsenen mitmachten.

Die Kinder hingegen richteten ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Schafe. Ohne Berührungsängste gingen die Kleinen zielstrebig zum Gatter. Mit ein paar Strohhalmen wurden die ebenso wenig ängstlichen Schafe gefüttert. Die besonders mutigen Kinder trauten sich auch, die Tiere zu streicheln. Mit dem Maul voll Stroh ließen sich die Vierbeiner durch die Streicheleinheiten nicht aus der Ruhe bringen.

Blöd nur, wenn ein Schaf verloren gegangen ist und nach mehrerem Zählen immer noch verschwunden bleibt. Mit ruhiger Stimme erzählte der Vorzeigehirte Daniel Neyer , was nun zu tun ist. Einzige Möglichkeit blieb das Suchen. Für die Nachwuchshirten war das kein Problem. Im Gänsemarsch ging es hinter Daniel her, und das lang vermisste Stoff-Schaf war bald gefunden. Ab mit ihm in die Mitte des Strohkreises, wo bereits die anderen Kuscheltierschafe lagen. Viele der Kinder, zumeist im Kindergarten- und Grundschulalter, hatten ihre eigenen Stoff-Schafe mitgebracht. Zusammen auf einem Tuch bildeten sie ihre eigene stumme Herde Lämmer. Die echten, blökenden Tiere musste Pfarrer Björn Thiel mit lauter Stimme übertönen. Er erklärte mit Hilfe der Kinder, was ein Hirte macht und wie er aussieht. Passend dazu war natürlich auch Daniel Neyer gekleidet. Mit Stock, Hut und Umhang zeigte er sich den Kindern wie ein Hirte in voller Montur.

Mit Stroh im Haar und an der Kleidung verließen die circa 120 Besucher den Stall. Der frei gestaltete Gottesdienst lockte so viele Besucher an, dass selbst die Organisatoren sprachlos waren. Nicht nur die jüngeren Mitglieder der Gemeinde fanden den Weg nach Ledde, sondern auch die älteren kamen mit und ohne Enkel, gespannt auf den Gottesdienst.