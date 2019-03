Aus Traunstein und Berlin, aus Kassel und Schwerin, aus Chemnitz und Hamburg, aus Göttingen und Düren – rund 150 junge Leute aus vielen Teilen Deutschlands reisen Ende April nach Tecklenburg. Das Graf-Adolf-Gymnasium ist zum ersten Mal Gastgeber einer Sitzung des Vereins „Europäisches Jugendparlament in Deutschland“ (EJP). Die Jugendlichen werden in Tecklenburg vier Tage lang über Politik diskutieren, Resolutionen schreiben und in Form einer Sitzungssimulation des Europäischen Parlaments über Anträge und Richtungsfragen der Europäischen Union entscheiden.

Bundesweit gibt es in diesem Jahr drei solcher Veranstaltungen. Die beiden anderen finden in Leipzig und Eichstätt statt. Diese Regionaltreffen sind ein Wettbewerb. In einem mehrstufigen Prozess werden jeweils zwei Schuldelegationen und einzelne Jugendliche ausgewählt, die Deutschland auf internationaler Ebene vertreten. Die Schirmherrschaft über den gesamten nationalen Auswahlprozess liegt in den Händen des Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble.

Die Jugendlichen reisen am 25. April an. Im Graf-Adolf-Gymnasium haben sie zunächst Gelegenheit, sich kennenzulernen und Fachausschüsse zu bilden. Am Abend deckt jede Schul-Delegation einen Büfett-Tisch mit Köstlichkeiten aus jeweils unterschiedlichen Regionen Europas. Am zweiten Tag geht es an die Arbeit. In englischer Sprache setzen sich die Teilnehmer mit Themen aus den Bereichen Justiz, Grundrechte und demokratischer Wandel auseinander und verfassen Resolutionen. Am dritten Tag ziehen die Delegationen um ins Kulturhaus. Dort findet die parlamentarische Vollversammlung statt, die mit Beethovens Europa-Hymne eröffnet wird. Die Resolutionen werden debattiert und von den jeweiligen Ausschüssen verteidigt. Damit geht es am Freitag, 28. April, dem letzten Tag des Treffens, zunächst weiter. Am Abend gibt es eine Abschlusszeremonie, in der die besten Delegierten geehrt werden.

Das Jugendparlament existiert seit knapp 30 Jahren. Es bietet als gemeinnütziger Verein jungen Menschen eine Plattform, um sich aktiv mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen und Visionen zu entwickeln.