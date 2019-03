Bitte nur während der Dienstzeit

„Ladezeiten montags bis freitags von 6.30 bis 17 Uhr“: Mit diesem Hinweis ist die Ladestation versehen. Samstags und sonntags, wenn das Burgstädtchen von Touristen geflutet wird, die immer öfter mit dem E-Bike anreisen, wird der Strom abgedreht.

Die Ladestation sei „ein freiwilliges Angebot des Kreises Steinfurt“, heißt es auf Anfrage in der Kreisverwaltung. Außerhalb der Dienstzeiten sei die Ladesäule nicht in Betrieb. „Damit soll vermieden werden, dass die Ladesäule für andere Zwecke benutzt wird. Radfahrer können dann gegebenenfalls auf die Ladesäule am Haus des Gastes ausweichen.“

Welche „anderen Zwecke“ gemeint sind, war nicht zu erfahren. Möglicherweise wird befürchtet, dass Besucher am Wochenende ihre Smartphones oder Tablets aufladen. Möglich ist das in anderen Kommunen, zum Beispiel in Rinteln, sogar erwünscht. Dort stehen an den Stationen USB-Adapter für alle gängigen Smartphones und Tablets zur Verfügung, damit die E-Biker auch mobil erreichbar bleiben, wenn sie länger unterwegs sind. „Stärken stärken“ lautet übrigens das Motto der Tourismusoffensive im Kreis Steinfurt. Zu diesen Stärken gehöre in erster Linie natürlich der Fahrradtourismus, heißt es auf der Homepage des Kreises.