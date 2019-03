Vier spannende, intensive und ereignisreiche Jahre liegen hinter André Slaar. So lange ist er Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Brochterbeck. Als Nachfolger von Heinz Lienkamp sei er damals in große Fußstapfen getreten, in die er erst hineinwachsen musste, sagte er bei der Jahreshauptversammlung der IG. Die Mitglieder bestätigten ihn in seinem Amt, ebenso wie die Beisitzer Ludger Jostmeier, Reinhard Visse und Dirk Wieschebrock. Neue Beisitzerin ist Steffi Poerschke.

Es sei viel geschehen, befand Slaar beim Rückblick auf das vergangenen Jahr. Glasfaser-Ausbau, die Entwicklung der Lappwaldbahn, Aktionen zum „besten Dorf der Welt“ sowie das Projekt „Jugend packt an“ nannte er als Beispiele. Wichtig sei es der IG, traditionelle Veranstaltungen wie die Kirmes, die Frühjahrs- und die Herbstschau sowie den Nikolausmarkt zu erhalten. Hinzugekommen seien die Maifeier auf dem Heinz-Lienkamp-Platz und der im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende Garagenflohmarkt. Im Herbst führe eventuell der Münsterland-Giro durch Brochterbeck, kündigte Slaar an.

Unbefriedigend sei die Situation der Banken. „Der aktuelle Service ist definitiv verbesserungswürdig.“ Auch im Gastronomiebereich sah der Vorsitzende ein Defizit, da die Gaststätten Visse und Heukamp endgültig schließen würden.

In seinem Ausblick zeigte sich Slaar optimistisch und rief zu weiterem Engagement auf. Damit Brochterbeck weiterhin lebendig bleibe, seien viele fleißige Helfer notwendig. Am neuen Dorfentwicklungsprozess werde sich die IG intensiv beteiligen. Auch die Entwicklung bei den Kindergärten und der Grundschule beziehungsweise deren Ausbau gelte es zu begleiten.

Die IG-Mitglieder bedankten sich außerdem bei ihrem Gastgeber, der Familie Heukamp.