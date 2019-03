Mit besonderen Gottesdiensten zu besonderen Anlässen hat die evangelische Kirchengemeinde Tecklenburg in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Es hat sich gezeigt, dass die Menschen sich gerne auf Neues einlassen. So war es auch mit dem im vergangenen Jahr erstmals durchgeführten Gottesdienst am Gründonnerstag in einer umgebauten Stadtkirche. Lange, geschmackvoll eingedeckte Tische und Kerzenlicht verliehen der Kirche ein völlig anderes Ambiente. Zahlreiche Besucher blieben zunächst nach Betreten des Raumes erstaunt und begeistert stehen, um das ungewohnte Bild in sich aufzunehmen.

Auch in diesem Jahr lädt die Kirchengemeinde wieder am Gründonnerstag, 18. April, ab 19.30 Uhr zu diesem besonderen Gottesdienst ein, um auf diese Weise an das letzte Abendmahl Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod zu erinnern. An einer langen Tafel sitzend werden die Besucher bei Brot, Käse, Trauben und Wasser oder Wein gemeinsam ein Erinnerungsmahl feiern. Kerzenlicht, Musik und liturgische Lesungen werden diesem Gottesdienst einen würdigen Rahmen und eine besondere Atmosphäre geben.

Zur besseren Planung bittet das Team um Pfarrer Björn Thiel all diejenigen, die sich mit diesem Gottesdienst auf die Osterzeit einstimmen möchten, um Anmeldung. In den Gottesdiensten aller Tecklenburger Teilgemeinden kann man sich in eine Liste eintragen. Auch über die Mail-Adresse der Kirchengemeinde (te-kg-tecklenburg@kk-ekvw.de) lässt sich eine Anmeldung vornehmen.