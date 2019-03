Beim Betrachten der Gemälde braucht man viel Zeit, denn es ist nicht alles auf der Leinwand, was man sieht oder zu sehen meint. Das ist kein Widerspruch, denn „die Natur kann man nicht malen, wenn man sie präzise malt“. Professor Dr. Erich Franz zeigt auf ein Gemälde von Constant Troyon . „Studie von Heidekraut und Ginster“ ist das um 1860 entstandene Werk betitelt. Kein Blatt ist ausgemalt, keine Blüte hat Konturen. Und dennoch, das Auge des Betrachters erkennt in den feinen Strichen die Heide, in gelben Punkten die Blüten des Ginsters.

Troyon gehört zu den Malern, die seit etwa 1830 in dem französischen Dorf Barbizon im Wald von Fontainebleau zusammenkamen, angelockt von der wilden, freien Natur. 22 Werke von acht Spitzenkünstlern aus dieser Zeit sind ab heute im Otto Modersohn Museum zu sehen. Sie werden im Dialog gezeigt mit zehn Gemälden von Otto Modersohn. Um 19 Uhr ist die Vernissage. Die Gemälde stammen aus einer Privatsammlung. Wem sie gehören, verrät Geschäftsführerin Uta Jenschke nicht. Doch eben dieser Sammler ist ein großer Freund der Modersohn-Bilder und über dessen Verehrung für die Barbizon-Maler zum Sammler der Werke dieser französischen Künstler geworden.

Im Obergeschoss des Museums werden unter dem Titel „Natur ohne Farbe“ Druckgrafiken französischer Landschaftsmaler gezeigt.