Seit 43 Jahren besteht die Schulpartnerschaft des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG) mit der École Saint Exupéry im französischen Chalonnes-sur-Loire, und wieder verbringen in diesem Frühjahr 33 französische Schüler mit ihren deutschen „corres“ zehn Tage gemeinsam. Sie teilen bis zum 3. April Erfahrungen in Alltag, Schulleben und Freizeit. Das Austauschprogramm beider Schulen ist an den Französisch- beziehungsweise Deutschunterricht der Mittelstufenklassen gebunden und wird durch ein eingespieltes deutsch-französisches Lehrkräfteteam koordiniert. In diesem Schuljahr ist es auf Tecklenburger Seite Anja Weitkamp , assistiert von Monika Selle , heißt es im Bericht des GAG.

Chalonnes-sur-Loire ist seit 42 Jahren Partnerstadt Tecklenburgs, inspiriert durch eine Verbindung beider Schulleiter im Jahr 1976. Auch in den Kollegien bestehen lange Freundschaften, und so ist auch der assistierend begleitende ehemalige Chalonner Deutschlehrer Georges Martignier dabei. Traditionell fühlt er sich daheim bei dem ehemaligen GAG-Lehrerehepaar Friedhelm und Hildegard Krechting. Die im vergangenen Sommer pensionierte Französischlehrerin Margarete Schäfer beherbergt den französischen Techniklehrer Michel Leclerc. Anne-Sophie Renoust ist bei Anja Weitkamp und Bernadette Dilé-Abelard bei Lisa Volkamer zu Gast.

Bereits am zweiten Tag traf die Gruppe, begleitet von Schulleiterin Evelyn Futterknecht, Bürgermeister Stefan Streit im Kulturhaus – auf Grund der Städtepartnerschaft ein für beide Seiten traditioneller Programmpunkt. Für die Jugendlichen ist das gemeinsame Erleben deutschen Schul- und Privatlebens und regionaler Exkursionen besonders interessant. Da sich alle schon im Herbst in Chalonnes kennengelernt haben, entdecken sie beim Gegenbesuch Unterschiede und Parallelen im Leben ihrer Gastfamilien und können ihre Sprachkenntnisse verfestigen.

Im Fokus der Exkursionen stand der Umweltaspekt mit einer Fahrt ins Ruhrgebiet und Besichtigungen des Bergbaumuseums Bochum und des LWL-Industriemuseums Zeche Zollern in Dortmund. Auf einer Wanderung brachte die ANTL (Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land) den französischen Gästen die Besonderheiten des Natur- und Geoparks TerraVita nahe. Osnabrück und Münster wurden erkundet, private Ausflüge mit den Gastfamilien erweiterten die Eindrücke.

Insgesamt hebt das Austauschteam die für die Jugendlichen prägende individuelle Beziehung der „corres“ und die Bedeutung des sprachlichen und interkulturellen Miteinanders hervor. Die Alltagskommunikation unterstütze das Selbstbewusstsein und stifte so immer wieder deutsch-französische Freundschaften, heißt es abschließend in dem Bericht des GAG.