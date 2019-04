Die beiden Künstlerinnen – Ove Ochs ist erkrankt – sind am Sonntagvormittag „überwältigt“ von der Vielzahl der Besucher, die sich zur Vernissage eingefunden haben.

Beim Betrachten der Werke wird schnell klar, dass sich diese Vielfältigkeit aber auch auf die Unterschiedlichkeit der Malereien der drei ehemaligen Mitglieder des Malkreises „Grüne Erde“ beziehen könnte. Während Karin Dust zwischen Expressionismus und Abstraktion wandelt, hat sich Helga Vahrenhorst ganz der informellen Farbspiele verschrieben. Ove Ochs kommt unter anderem mit seinen Landschafts-Aquarellen geradezu gegenständlich daher.

In allen Werken aber spiegeln sich anhand der kräftigen Farben die Schönheiten des Lebens wieder. So sollen die Bilder laut Helga Vahrenhorst denn auch „sagen, dass es das Helle, das Lichte, das Farbige gibt“. Wer sich inspirieren lassen möchte: Die Ausstellung ist bis zum 28. April an Samstagen von 14 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.