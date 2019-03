Die Polizei hat am Sonntagmorgen drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren aus Hörstel festgenommen, die mit einem offenbar gestohlenen Auto einen Unfall im Kreisverkehr Bocketaler Straße/Tecklenburger Damm hatten. Während ein Fahrzeughalter den Diebstahl seines Pkw von der Ludgeristraße in Hörstel in der Nacht zu Sonntag gerade bei der Polizei anzeigte, meldete sich zudem ein Fahrradfahrer, der von dem Fahrer jenes gestohlenen Autos auf der Schulstraße in Lengerich von der Fahrbahn abgedrängt worden war – ohne dabei verletzt zu werden, wie die Beamten schildern. Im Rahmen der Fahndung wurde das verunglückte Auto schließlich im Kreisverkehr Bocketaler Straße/Tecklenburger Damm entdeckt. Die 15-Jährigen flohen noch, wurden aber nahe des Unfallortes von den Beamten, die sie verfolgten, festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem Wagen Totalschaden. Der Fahrer des Pkw stand zudem unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.