Zum öffentlichen Auftakt „Isek Tecklenburg/Update Ortsteile“ lädt Bürgermeister Stefan Streit alle Bürger ein. Die Veranstaltung findet am Montag, 8. April, von 18 bis 20.30 Uhr im Kulturhaus statt.

An diesem Abend soll darüber informiert werden, worum es beim Isek Tecklenburg geht und wie die gemeinsame Arbeit aussehen soll. Anschließend werden das Tecklenburger Zentrum und die Ortsteile in den Blick genommen. Die Federführung übernimmt wie schon im Jahr 2010 das Büro von Elke Frauns aus Münster.

Bürgermeister Stefan Streit freut sich nach eigenen Angaben auf ein reges Interesse und zeigt sich gespannt darauf, Meinungen, Ideen und Denkanstöße für Tecklenburg, Brochterbeck, Ledde und Leeden zu erfahren.

Seit vielen Jahren werde in Tecklenburg an der zukunftsfähigen Entwicklung der Stadt mit ihren Ortsteilen gearbeitet. Dabei sei mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen schon viel erreicht worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Stadt und Ortsteile veränderten sich aber auch stetig. Aus diesem Grund werde die Stadt Tecklenburg ihr Entwicklungskonzept fortschreiben und zugleich die Entwicklung in den Ortsteilen Brochterbeck, Ledde und Leeden in den Blick nehmen.

Geplant ist ein laut Pressetext kreativer Arbeitsprozess, in dem die Entwicklungen für die kommenden Jahre gestaltet werden sollen. Es gelte, neue städtebauliche Herausforderungen anzunehmen, demografische Entwicklungen zu berücksichtigen, auf ökologische Erfordernisse zu reagieren und die gewachsenen Strukturen und Identitäten in Tecklenburg, Brochterbeck, Ledde und Leeden zu bewahren.

Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich.