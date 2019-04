Tecklenburg -

Dafür gab es Applaus: Auf Wunsch vieler Geschäftsleute und Bürger wird der „Weihnachtliche Altstadtzauber“ wieder umbenannt in „Nikolausmarkt“. Das kündigte Christina Köster am Dienstagabend im Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik an. Die Geschäftsführerin der Tecklenburg Touristik blickte im Kulturhaus auf 2018 zurück und präsentierte Pläne für das laufende Jahr.