Die Spinn- und Webgemeinschaft zeigt die Schafwollverarbeitung mit dem Spinnrad und am historischen großen Webstuhl. In Lammers Werkstatt werden der im Herbst angesetzte Apfelwein und Apfelsaft angeboten. Dazu werden kleine Häppchen gereicht. Zur weiteren Stärkung gibt es in der Mittagszeit Grillwürstchen und Getränke sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen im Stiftshaus.

Der Vorstand freut sich darauf, an diesem Tag mit vielen Gästen in Kontakt zu treten. Eingeladen sind insbesondere die neuen Mitglieder des vergangenen Jahres, die sich über die vielfältigen Aktivitäten des Vereins informieren können.

Im Museum ist die Dauerausstellung geöffnet. Mit einem „Spürnasen-Fragebogens“ können kleine und große Besucher auf Erkundungstour gehen.