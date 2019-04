Die Vorsitzende der Chorgemeinschaft „Edelweiß“, Elisabeth Püning , begrüßte die Sängerschar in der katholischen Landvolkhochschule und wünschte allen einen guten Verlauf des Workshops. Mit großem Engagement und immer neuen Ideen für die musikalische Umsetzung brachte Chorleiter Sven Leimann dem Frauenchor Lieder wie „Veel to old“, „Free at last“, „Ein Kompliment“ oder „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ näher, dabei durften Lockerungs- und Atemübungen vorweg nicht fehlen. Tolle Rhythmen und viel Spaß bei der Arbeit ließen auf eine super Stimmung in der „Roten Aula“ schließen, in der der Chor Musica Nova eine breite Palette von Liedern einübte. Natürlich nutzten die Sänger auch die Freizeitangebote der Bildungseinrichtung und genossen das sonnige Wetter.

Den ersten Tag ließen die Teilnehmer in gemütlicher Runde ausklingen, bevor am Sonntag wieder genauso intensiv gearbeitet wurde. Froh gelaunt und mit einem guten Gefühl endete der Workshop am Nachmittag, nachdem das komplette Programm gesungen war. Chorsprecherin Monika Wiggermann bedankte sich mit einem Präsent bei Sven Leimann. „Es wird ein besonderes Konzerterlebnis am kommenden Samstag“, darin waren sich alle Sängerinnen einig.