Gottesdienst an gedeckter Tafel

Gründonnerstag in der Stadtkirche

Tecklenburg -

„Kommt sagt es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein, Gott selber lädt Euch ein.“ Mit diesem Liedvers begann der Gottesdienst zum Gründonnerstag in der völlig umgestalteten Tecklenburger Stadtkirche. Über 130 Besucher hatten sich zu diesem besonderen Gottesdienst versammelt, um an langen stilvoll eingedeckten Tischen und bei Kerzenschein dem letzten gemeinsamen Mahl Jesu mit seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung nachzuspüren.